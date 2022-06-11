Европа не продемонстрировала, что будет сражаться с Путиным до конца, - Давидюк

Европа не продемонстрировала, что она готова сразиться с Владимиром Путиным до конца. Поэтому у ЕС сегодня есть моральная вина перед Украиной.

Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он говорит, что украинцы в свою очередь потом и кровью доказали , что они – центр и сердце Европы.

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Он объясняет, что в ЕС сегодня есть моральная вина перед Украиной.

Ведь когда Путин нас обстреливал, они давали ему по миллиарду долларов каждый день,

– заметил политолог.

Давидюк подчеркнул, что немцы говорят, что в Украине коррупции много.

"Простите меня, но за "Северный поток-2" в кармане деньги шли не немецкой бизнес-элите? Это не политическая коррупция? Не наживание на диктатуре? Вы сами финансируете врага, убивающего детей ", - говорит он.

Политолог считает, что у Европы есть моральное право нам помочь.

Нас обстреливают, в том числе, и по их вине. Нас обстреливают в спины, чтобы до них не долетало. Если упадем мы – дальше будет Польша, Прибалтика, Германия, Франция, и все закончилась ваша европейская история,

– заявляет Давидюк.

По его словам, проблема в том, что европейцы забыли, для чего создавался Европейский Союз, чтобы не было войны между Францией и Германией.

"И сегодня эти страны могут решить войну России, забрав Украину в ЕС. Так они усилят себя и нас", – добавил политолог.

Николай Давидюк о Европе и вступлении Украины в ЕС:



Кстати, Украина надеется в конце июня получить устав кандидата на вступление в Европейский Союз. Но есть государства, которые против этого, в частности, Нидерланды.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул , что сегодня украинцы платят страшную цену за то, чтобы защитить свободную Европу от российских лагерей . "Неужели наши люди заплатили еще недостаточно крови, чтобы получить шанс быть в семье Европы?" – спрашивает Подоляк.

Отметим, что Нидерланды не единственная страна, которая выступает против предоставления Украине статуса кандидата. Были заявления и о том, что такое мнение имеют Германия и Франция, а также Венгрия.

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