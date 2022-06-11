Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він каже, що українці в свою чергу потом і кров'ю довели, що вони – центр і серце Європи.

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Він пояснює, що в ЄС сьогодні є моральна провина перед Україною.

Адже коли Путін нас обстрілював, вони давали йому по мільярду доларів щодня,

– зауважив політолог.

Давидюк наголосив, що німці кажуть, що в Україні корупції багато.

"Вибачте мене, але за “Північний потік-2” в кишені гроші йшли не німецькій бізнес-еліті? Це не політична корупція? Не наживання на диктатурі? Ви самі фінансуєте ворога, який вбиває дітей", – каже він.

Політолог вважає, що Європа має моральне право нам допомогти.

Нас обстрілюють, в тому числі, і по їхній вині. Нас обстрілюють в спини, щоб до них не долітало. Якщо впадемо ми – далі буде Польща, Прибалтика, Німеччина, Франція, і все, закінчилася ваша європейська історія,

– заявляє Давидюк.

За його словами, проблема в тому, що європейці забули, для чого створювався Європейський Союз – щоб не було війни між Францією і Німеччиною.

"І сьогодні ці країни можуть вирішити війну Росії, забравши Україну в ЄС. Так вони посилять себе і нас", – додав політолог.

Микола Давидюк про Європу та вступ України в ЄС:



До слова, Україна сподівається наприкінці червня отримати статут кандидата на вступ до Європейського Союзу. Але є держави, які проти цього, зокрема Нідерланди.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що сьогодні українці платять страшну ціну за те, аби захистити вільну Європу від російських таборів. "Невже наші люди заплатили ще недостатньо крові, аби отримати шанс бути в родині Європи?" – запитує Подоляк.

Зазначимо, що Нідерланди не є єдиною країною, яка виступає проти надання Україні статусу кандидата. Були заяви й про те, що таку думку мають Німеччина та Франція, а також і Угорщина.

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