Однією з таких держав є Нідерланди. З цього приводу вже висловив свою думку радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Нідерланди завжди були за свободу

Подоляк відзначив, що свобода, конкуренція, права людини – це про таку країну як Нідерланди. Адже ця держава ЄС завжди була взірцем демократії.

Сьогодні українці платять страшну ціну за те, аби захистити вільну Європу від російських таборів. Невже наші люди заплатили ще недостатньо крові, аби отримати шанс бути в родині Європи?

– запитує Подоляк.

Варто зазначити, що Нідерланди не є єдиною країною, яка виступає проти надання Україні статусу кандидата. Були заяви й про те, що таку думку мають Німеччина та Франція, а також і Угорщина.

Вступ України в ЄС

Резолюція Європарламенту вже надала рекомендацію Євросоюзу дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. За резолюцію Європарламенту щодо зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після агресивної війни Росії проти України проголосували 438 євродепутатів. "Проти" висловилися лише 65. Ще 94 утрималися від голосування. Також згадали про Молдову та Грузію. Але рекомендації щодо кандидатства цих країн на вступ у ЄС немає.

Тепер Україна очікує, що 24 червня ЄС на саміті оголосить рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Наразі є три країни-члени, які поки що наполегливо виступають проти. Віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України Ольга Стефанішина обіцяла, що вона намагатиметься розвіяти сумніви цих скептичних європейських країн. Всього тих, хто дискутує щодо членства України в ЄС є сім країн.

Натомість вже лунали пропозиції щодо якоїсь альтернативи для України щодо втупу у Європейський Союз. Мовляв, усе не так просто, процедура довга, може зайняти багато часу, тому треба інший механізм. На це реагував президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу до Європейського Союзу. При цьому домовленості з Великою Британією про оборонний союз необхідні для безпеки держави.

Більше інформації щодо розгляду членства України в ЄС: дивіться відео