Из-за этого они "потеряли свою силу и совершенно не готовы к сопротивлению". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина для "Межи" и председателя ЦПД Андрея Коваленко.

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В Украине продемонстрировали эффективность правых

Как отмечает Жорин, неспособность Европы воевать – не вопрос оружия, а внутреннего морального состояния общества.

Поэтому наблюдаем тенденцию возвращения правых на политическую арену в разных странах. Таковы требования современного мира. Правда, пока это в основном правый популизм,

– отметил военный.

Между тем Украина, по его словам, уже стала примером страны, где на практике была продемонстрирована эффективность правых.

"Именно националисты стали в авангарде борьбы – и на Майдане, и в 2014, и в 2022. Хотя годами здесь навязывалась совсем другое мнение, мы доказали, что правое движение – это в первую очередь о защите государства и конструктив", – добавил Жорин.

Европа перекладывает вопросы безопасности на США

Как отмечает Андрей Коваленко, Европа после Второй мировой войны полностью передала всю ответственность за безопасность на Штаты. Она считает, что за это "много платить не надо, трудно, и вообще пусть это делает кто-то другой из Вашингтона".

А на лидеров отдельных стран, которые говорят о Евроармии, о необходимости больших расходов на безопасность смотрят как на чудаков... Простой европеец не хочет думать о войне. Он считает, что безопасность ему гарантирована автоматом, и он не хочет видеть увеличение налогов и расходов в своем кошельке. Поэтому некоторые политики вынуждены быть такими, чтобы выживать, не говорить непопулярные вещи, не требовать у граждан платить больше за сохранение собственной жизни и бизнеса. И главное – не пугать Россией, КНДР, Ираном,

– добавил глава ЦПД.

И, как правило, такая слабость ведет к войне.

"Европа или начнет тратить больше на оборону, и видеть реальность, или же впереди смута и война", – добавил Коваленко.

Он также заметил, что нужно изучать психологию диктатур, чтобы понять их цель.