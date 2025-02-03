Через це вони "втратили свою силу та абсолютно неготові до опору". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна для "Межі" та голову ЦПД Андрія Коваленка.

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В Україні продемонстрували ефективність правих

Як зазначає Жорін, неспроможність Європи воювати – не питання зброї, а внутрішнього морального стану суспільства.

Тому спостерігаємо тенденцію повернення правих на політичну арену в різних країнах. Такі вимоги сучасного світу. Правда, поки це здебільшого правий популізм,

– зазначив військовий.

Тим часом Україна, за його словами, уже стала прикладом країни, де на практиці було продемонстровано ефективність правих.

"Саме націоналісти стали в авангарді боротьби – і на Майдані, і у 2014, і у 2022. Хоч роками тут нав'язувалась зовсім інша думка, ми довели, що правий рух – це в першу чергу про захист держави та конструктив", – додав Жорін.

Європа перекладає безпекові питання на США

Як зазначає Андрій Коваленко, Європа після Другої світової війни повністю передала усю відповідальність за безпеку на Штати. Вона вважає, що за це "багато платити не треба, важко, і взагалі нехай це робить хтось інший з Вашингтона".

А на лідерів окремих країн, які говорять про Євроармію, про необхідність більших витрат на безпеку дивляться як на диваків… Простий європеєць не хоче думати про війну. Він вважає, що безпека йому гарантована автоматом, і він не хоче бачити збільшення податків і витрат у своєму гаманці. Тому деякі політики вимушені бути такими, аби виживати, не казати непопулярні речі, не вимагати в громадян платити більше за збереження власного життя і бізнесу. І головне – не лякати Росією, КНДР, Іраном,

– додав глава ЦПД.

І, як правило, така слабкість веде до війни.

"Європа або почне витрачати більше на оборону, і бачити реальність, або ж попереду смута і війна", – додав Коваленко.

Він також зауважив, що потрібно вивчати психологію диктатур, щоб зрозуміти їхню мету.