Европа не супермаркет, – Зеленский объяснил свои слова о визовых ограничениях для граждан россии

Миру уже нужно определиться с отношением к гражданам россии. Ведь должны иметь визовые ограничения, чтобы знать – Европа для них не супермаркет.

Такое заявление сделал 12 августа президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение за этот день.

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Прежде всего глава государства поблагодарил страны Балтии, Чехию и другие государства, которые вынесли на официальный уровень дискуссии о визах для граждан государства-террориста. Он отметил, что действительно есть люди, которые нуждаются в защите и политическом убежище. Однако для этого можно оставить соответствующие юридические механизмы – беженство и прошение об убежище. Однако шенген ЭС для россиян, по мнению Владимира Зеленского, должен стать прошлым.

Должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит. Главное, чтобы человек просто рассчитался за товары,

– сказал президент.

Он добавил, что именно поэтому визовые ограничения для граждан россии являются справедливыми, а все защитники европейских ценностей должны на них настаивать.

Обращение Владимира Зеленского за 12 августа: смотрите видео