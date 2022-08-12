Таку заяву зробив 12 серпня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення за цей день.

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Передусім глава держави подякував країнам Балтії, Чехії та іншим державам, які винесли на офіційний рівень дискусії про візи для громадян держави-терориста. Він зазначив, що справді є люди, які потребують захисту та політичного притулку. Проте для цього можна залишити відповідні юридичні механізми – біженство та прохання про притулок. Однак шенген ЄС для росіян, на думку Володимира Зеленського, повинен стати минулим.

Має бути гарантія, що російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить. Головне, щоб людина просто розрахувалася за товари,

– сказав президент.

Він додав, що саме тому візові обмеження для громадян росії є справедливими, а всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати.

Звернення Володимира Зеленського за 12 серпня: дивіться відео