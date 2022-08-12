Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він подякував Чехії державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Євросоюзі щодо віз для росіян.

Цікаво Наскільки в Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан: деталі законопроєктів Зеленського

Президент розповів про святкування Дня молоді

Зеленський зауважив, що 12 серпня в Україні вперше одночасно з більшістю країн світу відзначали Міжнародний день молоді.

Минулого літа було ухвалено це рішення – перенести відзначення на 12 серпня, щоб і в такій символічній речі бути разом з Європою. І це спрацювало. Сьогодні День молоді відчувався дуже органічним,

– зауважив глава держави.

Він розповів, що разом із першою леді зустрівся з юними героями-рятівниками – дітьми й підлітками, які не на свої роки міцні та відповідальні.

"Вони збирають кошти для армії, вони допомагають нашим пораненим, допомагають людям, допомагають рятувати життя людей. Провели в Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України, спеціальну церемонію нагородження таких наших юних героїв", – додав президент.

Зеленський нагадав кілька імен юних героїв:

Максим Бровченко,

Іринка Васильєва,

Олександр Гуцал,

Єгор Шемет,

Давид Понуляк,

Гліб Бондаренко,

Андрій Покраса,

Данило Сергєєв.

Президент зауважив, що їм усім – від 7 до 16 років, і далеко не в кожного дорослого є подібні здобутки в біографії.

"Також зустрівся сьогодні з представниками різних молодіжних спільнот і організацій – освітніх, волонтерських, військових, творчих, "Пласту", з представниками молоді з діаспори... Була на зустрічі й Марина Вязовська – дуже пишаюся – одна з найвідоміших молодих українок, яка отримала найвищу нагороду у світі математики – знамениту Медаль Філдса", – додав глава держави.

За його словами, розмова була плідною та теплою. Зокрема, обговорили оборону, перемогу, майбутнє та інституції України. Зеленський почув дуже хороші ідеї та обіцяє їх реалізувати.

"Провів сьогодні переговори з понтифіком. Подякував Папі Франциску за підтримку українців. Обговорили, що ми разом можемо зробити, щоб повернути мир державі. Поінформував його про ситуацію на передовій і постійні намагання Росії підвищити рівень терору. Він погоджується, нас підтримує", – зазначив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Варто прочитати Потужна допомога від Заходу: Україна опублікувала ролик про роль західної зброї у війні

Увесь світ повинен визнати росію країною-терористкою

Зеленський розповів, що в Латвії напередодні ухвалили рішення про визнання росії державою-спонсоркою тероризму.

Працюємо над тим, щоб весь світ зробив те саме. Це справедливо. Це правильно. І це буде. Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян росії,

– наголосив президент.

Він подякував Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для громадян держави-терористки.

"Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у росії, навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати", – зазначив Зеленський.

Він додав, що це стосується тих росіян, хто бореться та кого переслідують, й аж ніяк не їхнього відпочинку в Європі, розваг чи бізнесових справ. Глава держави наголосив, що працювати на країну-терористку не можна.

"По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари", – заявив президент.

За його словами, саме тому візові обмеження для громадян росії є справедливими, й всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати.

Зауважте Грім для окупантів: чим ЗСУ могли вразити аеродром у Криму та що відомо про унікальну зброю

Президент нагородив військових

Зеленський розповів, що ввечері традиційно підписав указ про нагородження українських воїнів. Державними нагородами відзначили 181 учасника бойових дій, 33 з яких – посмертно.

Загалом за час війни були нагороджені вже понад 26,5 тисячі українців і українок,

– зауважив глава держави.

Він додав, що вдячний усім, хто захищає Україну – стримує дуже жорстокі удари окупантів у Пісках, Авдіївці, на Бахмутському напрямку, тримає Харківщину й захищає наш Південь.

"Ми зробимо все, щоб кожен окупант, щоб держава-терорист загалом відчули повністю, що таке міцна українська відповідь на їхній терор. Слава всім нашим воїнам! Слава Україні!", – підсумував президент.