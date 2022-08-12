Сайт 24 каналу розповідає про те, що ж відомо про ОТРК "Грім", які у нього технічні характеристики та чи дійсно він міг поцілити в об'єкт на такій відстані.

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Що таке ОТРК "Грім"

ОТРК "Грім" (експортна назва) або ж як його ще називають ОТРК "Сапсан" – український оперативно-тактичний ракетний комплекс. Це розробка конструкторського бюро "Південне". Комплекс почали розробляти ще у 2013 році на базі попередніх проєктів Борисфен та БФРК "Сапсан".

Про створення власного ОТРК в Україні говорили давно, ще з 2006 року. У 2007 році КБ "Південне" стало головним розробником вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан".

Роботи тривали з 2009 року, проте 2013 року міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що програму розробки комплексу "Сапсан" згорнуто. Але з початком війни у 2014 році в Україні знову заговорили про необхідність власного сучасного ракетного щита.

З цим ОТРК було чимало тяганини, та вже у квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий – для Збройних Сил України.

Вперше "Грім" використали у червні в Одесі / Wikipedia

Вперше про застосування ОТРК "Грім" стало відомо у червні 2022 року. Тоді ОК "Південь" повідомило, що під час недільного обстрілу Одеси 26 червня підрозділи ППО не застосовувалися – з ракетами впорався "Грім".

Технічні характеристики ОТРК "Грім"

Радіус дії – 280 кілометрів (проте може збільшуватися до 500 кілометрів ).

(проте може збільшуватися ). Ракета, що планується для використання з ОТРК "Грім", розроблена з універсальними характеристиками. Вона може вражати як наземні, так і морські малорухомі чи стаціонарні цілі.

Розрахункова площа ураження ракети при використанні осколково-фугасного – понад 10 000 квадратних кілометрів, а касетного заряду – 2 – 3 гектари . Маса ракети довжиною 7,2 метра становить майже 3 тонн.

а касетного заряду – . Маса ракети довжиною 7,2 метра становить майже 3 тонн. Самохідна пускова установка (ТМ СПУ) укомплектована двома контейнерами для ракет класу земля – земля.

Може уразити одинокі та групові стаціонарні цілі. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проєктується масою 480 кілограмів.

Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу уламково-фугасну ампулу.

Бортова система управління ракети – інерційна, комплектується системами навігації та наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними та іншими.).

Політ ракет цього ОТРК відбувається не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною, тобто ракети здані здійснювати непередбачувані стрибки, ухиляючись від протиракет противника.

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Використання в Криму

Про те, чи дійсно цілі в Криму вразили за допомогою ОТРК "Грім" досі точно не відомо. У Збройних Силах України не повідомляли про причетність до цих вибухів.

Але у The New York Times вийшла стаття, де наводилися слова українського військовослужбовця на правах анонімності про те, що удар було завдано "зброєю українського виробництва". Саме тому користувачі соцмереж припустили, що, можливо, це був комплекс "Грім" ("Сапсан") або ж протикорабельний комплекс "Нептун", адаптований для ударів по наземних об'єктах.

Ракети ОТРК "Грім" можуть ухилятися від ППО / Wikipedia

За оцінкою українського видання Defense Express, такі припущення є малоймовірні. Видання пише, що обидва варіанти насправді менш реалістичні за той же ATACMS – станом на сьогодні немає жодних доказів наявності на озброєнні ЗСУ ані "Грому", ані ракет "Нептуна", що здатні бити по цілях на землі.

Втім, експерти кажуть, що не варто виключати й такий варіант – удар по складах з боєприпасами міг бути завданий безпілотником, тим паче, що маємо прецедент з нафтопереробним заводом рф поблизу кордону України, коли удар було завдано безпілотником з вибухівкою.

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https://www.youtube.com/watch?v=x69-mcK_sMI&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB