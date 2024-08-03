США и Европа могут поглотить Россию в военном производстве, – экс-конгрессмен Кинзингер

По инициативе кандидата в президенты США Дональда Трампа, лидеры НАТО договорились о создании нового командного центра в Германии, который будет координировать помощь и предоставлять Украине дополнительное вооружение.

Бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер в эфире 24 Канала назвал такое решение полезным. Он считает, что Европа и Соединенные Штаты Америки могут объединиться и поглотить Россию в сфере военного производства.

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О совместной помощи США и Европы

Адам Кинзингер считает, что США играют ведущую роль в отношении НАТО и безопасности во всем мире. Позитив решения о создании нового командного центра в Германии заключается в том, что Европа активизируется. Хотя долгое время отдыхала и полагалась на защиту со стороны Штатов.

Одна из лучших вещей, которую могут сделать США и Европа, чтобы защитить будущую помощь Украине, – инвестировать во внутренние производственные мощности. Штаты уже этим занимаются, и поэтому здесь произошли определенные сдвиги. Европейские страны также должны участвовать и производить боеприпасы калибра 155 миллиметров и стволы для артиллерии.

Это не приносит больших денег компаниям, но очень важно в российско-украинской войне. Должны не просто отвечать России, а превзойти ее по подготовке экономики к войне. США вместе с Европой примерно в 20 – 30 раз больше России. Если вкладывать ум в эту "игру", можем поглотить их с точки зрения военного производства,

– отметил бывший конгрессмен-республиканец США.