Колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер в етері 24 Каналу назвав таке рішення корисним. Він вважає, що Європа та Сполучені Штати Америки можуть об'єднатися та поглинути Росію у сфері військового виробництва.

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Про спільну допомогу США та Європи

Адам Кінзінгер вважає, що США відіграють провідну роль щодо НАТО та безпеки в усьому світі. Позитив рішення про створення нового командного центру в Німеччині полягає у тому, що Європа активізується. Хоча довгий час відпочивала та покладалася на захист з боку Штатів.

Одна з найкращих речей, яку можуть зробити США та Європа, щоб захистити майбутню допомогу Україні, – інвестувати у внутрішні виробничі потужності. Штати уже цим займаються, і тому тут відбулися певні зрушення. Європейські країни також мають долучатися та виробляти боєприпаси калібру 155 міліметрів та стволи для артилерії.

Це не приносить великих грошей компаніям, але є дуже важливим у російсько-українській війні. Маємо не просто відповідати Росії, а перевершити її щодо підготовки економіки до війни. США разом з Європою приблизно у 20 – 30 разів більші за Росію. Якщо вкладати розум у цю "гру", можемо поглинути їх з погляду військового виробництва,

– наголосив колишній конгресмен-республіканець США.