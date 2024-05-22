Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Буряченко, отметив, что страны Европы рассматривают различные сценарии российско-украинской войны и понимают угрозу в случае проигрыша Украины.

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Спрогнозировать невозможно

Польша планирует инвестировать более 2,5 миллиарда долларов в укрепление своих границ с Россией и Беларусью. Строительство многоуровневых рубежей происходит также в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Страны ставят на границах "зубы дракона", пулеметы и окопаются.

Европейские государства понимают, что нет единого сценария российско-украинской войны. Есть только очертания, с которыми пытаются работать участники и стороны этого конфликта, трансформируя и адаптируя его под собственные интересы.

Не стоит забывать и о "черных лебедях", таких, как гибель президента Ирана Ибрагима Раиси якобы в результате аварии вертолета. По мнению Буряченко, эти "черные лебеди" не последние. Поэтому из-за невозможности спрогнозировать события и их последствия страны ЕС и НАТО готовятся к разному ходу событий.

В то же время нужно отдать должное украинским партнерам, которые на встречах четко артикулируют, что Украине необходимо помогать столько, сколько нужно. На третий год войны Запад окончательно понял, что если не достаточно поддерживать Киев, то завтра путинский режим постучится в их двери.

Впереди сложные времена

По словам политолога, хоть наши партнеры ждут Украину в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе, однако пока вряд ли помогут с укреплением и строительством границ с Россией и Беларусью. Ведь собственная "шкура" гораздо дороже и ощутимее, чем политическая риторика.

Впрочем, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то сейчас наше государство имеет наиболее боеспособную армию в Европе. Нам действительно не хватает вооружения и одобренные пакеты военной помощи идут не так быстро, как бы хотелось. Однако уже есть американские ракеты ATACMS дальнего действия, а на подходе – истребители пятого поколения F-16.

Это все позволит как минимум держать паритет перед атаками России и одновременно запускать дипломатический трек на своих условиях, на условиях украинской формулы мира, который начнется уже очень скоро на Глобальном саммите мира в Швейцарии,

– сказал Алексей Буряченко.

Ситуация на поле зависит от украинской дипломатической позиции и решимости наших партнеров к принятию серьезных решений, даже силовых. Сейчас мы на пике ответственности и российской агрессии, поэтому ближайший период будет сложным.

Должны проявлять максимально консолидированную позицию, не доверять анонимным телеграм-каналам и тик токам. Россия делает много ИПСО и внутриполитического расшатывания, поэтому нужно проверять всю информацию. Силы обороны как никогда нуждаются в надежном тылу, поэтому необходимо его обеспечить.

Европа укрепляет границу с Россией