После вторжения страны-агрессора в Украину руководство Польши обеспокоилось собственной безопасностью и сообщило о планах укрепить оборону границ с Россией и Беларусью. Так, страна планирует продолжать осуществлять соответствующие меры. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Польша укрепляет свою границу

У главы оборонного ведомства Польши Владислава Косиняк-Камыш спросили, стоит ли стране строить бункеры, рыть рвы и траншеи на границе с Беларусью и Россией на фоне последних событий.

Польский министр обороны согласился и добавил, что руководство страны уже готовит план по строительству бункеров и рытью траншей. Более того, он сообщил, что Польша фактически уже укрепляет свою границу.

Мы ремонтируем и укрепляем плотину, в Подляском воеводстве есть военная группа. Люблинское, Мазовецкое, Варминско-Мазурское воеводства, наличие армии, наличие союзных войск,

– подчеркнул он.

По его словам, по состоянию на сегодня по этому поводу ведется комплексная работа.

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