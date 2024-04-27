В пятницу, 26 апреля, около 23:00 во всех областях нашего государства прозвучала воздушная тревога, в частности угроза была объявлена для западных областей. Поэтому в Польше подняли в небо истребители.
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В воздушном пространстве Польши фиксируют взлет авиации
Оперативное командование Вооруженных сил Польши в ночь на 27 апреля сообщило, что в воздушном пространстве страны начала работу авиация. Граждан предупредили, что это может привести к повышению уровня шума, в частности в юго-восточном регионе.
Сегодня вечером наблюдается российская активность, в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства,
– говорится в сообщении.
В последний раз Польша поднимала в воздух свою авиацию еще 11 апреля. Тогда Россия поднимала стратегическую авиацию и наносила удары по Украине. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Враг запустил по Украине около 40 ракет.
В результате атаки в некоторых регионах Украины раздались взрывы
- Вечером, 26 апреля, ориентировочно в 22:57 тревога раздалась для Ивано-Франковской области. Уже в 23:35 корреспонденты 24 Канала сообщили о взрывах в области. Вероятно, это была работа противовоздушной обороны.
- Уже в 23.40 в области, к сожалению, прогремели повторные взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Напомним, что ранее мониторинговые каналы сообщали об угрозе для Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областей.
- Уже около 00:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Воздушные Силы объявили о ракетной опасности. Уже через две минуты местные повторно слышали громкий звук. Впоследствии мэр города Игорь Терехов подтвердил российскую атаку на город.
- Добавим, что мониторинговые каналы сообщали о взлете трех бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". В случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 03:00 – 04:30.
- Поэтому 24 Канал советует быть внимательными к сигналам воздушных тревог. В случае объявления опасности оперативно переходите в укрытие и не пренебрегайте собственной безопасностью.