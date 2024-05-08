После 5 утра Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило людей о возможном шуме от самолетов в юго-восточной части страны, что связано со взлетом истребителей Польши и союзников.
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Польша охраняла свое воздушное пространство
Польские военные объяснили, что взлет авиации связан с российской ракетной атакой по территории Украины.
Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенных на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши,
– сообщало польское командование.
Впоследствии, после 7 утра, польское командование сообщило о снижении уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины. В связи с этим деятельность польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекратили, а развернутые силы и средства вернули к штатному режиму деятельности.
Польша не впервые поднимает свою авиацию
- Утро 23 января ознаменовалось очередной серией воздушной агрессии России против Украины. Ракетные удары по Киеву, Харькову и Павлограду привели к жертвам и пострадавшим среди гражданского населения нашего государства. В ответ на угрозу со стороны российских оккупантов польские истребители поднимались на воздушное патрулирование.
- Польские военные самолеты поднимались в небо и 15 февраля во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны России. Об этом сообщало Оперативное командование вооруженных сил Польши.
- 29 марта Россия массированно атаковала Украину ракетами различных типов и дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в Польше снова поднимали авиацию.
- Поздно вечером 26 апреля и ночью 27 апреля поляки уже дважды взлетали из-за того, что россияне атаковали территорию Украины ракетами, в частности, "Кинжалами".