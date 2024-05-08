После 5 утра Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило людей о возможном шуме от самолетов в юго-восточной части страны, что связано со взлетом истребителей Польши и союзников.

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Польша охраняла свое воздушное пространство

Польские военные объяснили, что взлет авиации связан с российской ракетной атакой по территории Украины.

Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенных на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши,

– сообщало польское командование.

Впоследствии, после 7 утра, польское командование сообщило о снижении уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины. В связи с этим деятельность польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши прекратили, а развернутые силы и средства вернули к штатному режиму деятельности.

Польша не впервые поднимает свою авиацию