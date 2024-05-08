Після 5 ранку Оперативне командування Збройних сил Польщі попередило людей про можливий шум від літаків у південно-східній частині країни, що пов’язано зі зльотом винищувачів Польщі та союзників.
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Польща охороняла свій повітряний простір
Польські військові пояснили, що зліт авіації пов'язаний з російською ракетною атакою по території України.
Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов’язана із завданням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі,
– повідомляло польське командування.
Згодом, після 7 ранку, польське командування повідомило про зниження рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України. У зв'язку з цим діяльність польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі припинили, а розгорнуті сили і засоби повернули до штатного режиму діяльності.
Польща не вперше підіймає свою авіацію
- Ранок 23 січня ознаменувався черговою серією повітряної агресії Росії проти України. Ракетні удари по Києву, Харкову та Павлограду призвели до жертв та постраждалих серед цивільного населення нашої держави. У відповідь на загрозу з боку російських окупантів польські винищувачі підіймались на повітряне патрулювання.
- Польські військові літаки підіймались у небо і 15 лютого під час масованого ракетного обстрілу України з боку Росії. Про це повідомляло Оперативне командування Збройних сил Польщі.
- 29 березня Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це у Польщі знову підіймали авіацію.
- Пізно ввечері 26 квітня і вночі 27 квітня поляки вже двічі злітали через те, що росіяни атакували територію України ракетами, зокрема, "Кинджалами".