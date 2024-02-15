Польські військові літаки підіймали у небо 15 лютого під час масованого ракетного обстрілу України з боку Росії. Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

Читайте також Були пуски 26 ракет різних типів по Україні: скільки вдалося знищити

Що сказали польські військові

Оперативне командування збройних сил Польщі вранці повідомило, що на той момент спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, що була пов’язана з завданням ракетних ударів по території України.

Попереджаємо, що залучена польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни,

– мовилося у повідомленні.

Збройні сили попередили жителів та гостей Польщі, що командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору цієї країни. Польські військові запевнили їх, що ситуація постійно відстежується.

Схожий випадок вже був

Буквально минулого тижня, а саме 7 лютого, Польща теж підіймала бойову авіацію у небо. Й причина була такою самою – Росія знову вранці била ракетами по Україні.

Коли російські ракети залетіли до Львівщини, Польща запустила військовий протокол щодо свого повітряного простору. Польську авіацію підіймали з міркувань безпеки.

Речник відділу зв’язків з громадськістю Міноборони Польщі Яцек Горишевський тоді заявляв, що його країна бере активну участь у місіях протиповітряної оборони країн НАТО в рамках патрулювання повітряного простору. Він також зауважив, що спровоковані Росією події виправдовують співпрацю членів НАТО з метою забезпечення безпеки в повітряному просторі Альянсу.