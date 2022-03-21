Европа, у вас есть сила мощнее чем танки, без вас у России не будет денег на войну, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к жителям Европы, в частности, немцам, чтобы те были решительными. Президент подчеркнул, что они обладают более мощной силой чем танки.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения 21 марта, передает 24 канал.

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Немцы, у вас есть сила, Евро имеет силу мощнее любых ракет, чем любые танки! Без торговли с вами, без ваших компаний и банков, у России не будет денег на эту войну. Поэтому, да будет мир, как можно быстрее. И вы можете, вы должны защищаться. Никто не имеет права уничтожать народы и кромсать Европу,

– подчеркнул Зеленский.

Европа должна перестать спонсировать агрессора

Зеленский также напомнил, что украинское правительство предупреждало лидеров ЕС, что это опасно, когда в Москве решают, будет ли в Европе газ и сколько он будет стоить.

"Мы говорили, что нужны санкции, чтобы не началась эта война", – сказал Зеленский.

Но лишь после того, как Россия ударила в 20 километрах от границ НАТО, когда российские танки стреляли прямо по атомной станции, тогда всем стало ясно, что надо послушать Украину.

Каждый европеец должен действовать

Не спонсируйте военную машину России, ни одного евро для оккупантов, закройте все ваши порты. Не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов. Жмите, чтобы Россия ушла из Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый в Германии, каждый в Европе должен действовать, чтобы прийти к миру.

К слову, правительства стран Европейского Союза планируют рассмотреть вопрос о наложении нефтяного эмбарго на Россию. Поэтому теперь для ЕС остается экономически самый трудный выбор – отказаться от российской нефти.

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