Европарламент большинством голосов призвал к полному эмбарго на российские нефть, газ и уголь

В обед 7 апреля Европарламент поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефть, газ, уголь и ядерное топливо.

Резолюцию поддержали большинство депутатов парламента. Всего 513 человек проголосовали "за" полное эмбарго на импорт российских энергоносителей.

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Они отметили, что параллельно с этим нужен план, как обеспечить энергетическую безопасность ЕС. Также необходимо продумать стратегию снятия отдельных санкционных мер на случай, если Россия все-таки "предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ" и выведет войска из страны.

Эффективное применение санкций против России должно быть приоритетом

Депутаты Европарламента отметили, что "полное и эффективное применение действующих санкций в ЕС и международными союзниками ЕС теперь должно быть приоритетом".

Они призвали лидеров ЕС исключить Россию из G20 и других многосторонних организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и другие. Члены парламента отметили – это станет важным признаком того, что международное сообщество не намерено вести повседневные дела с государством-агрессором.

Чтобы повысить эффективность санкций, парламент призывает:

исключить российские банки из системы SWIFT;

запретить всем судам, связанным с Россией, заходить в территориальные воды и порты ЕС;

запретить автомобильные перевозки с Россией и Беларусью.

Кроме этого, депутаты требуют конфисковать все активы российских чиновников или олигархов, близких к путинскому режиму, их заместителей и подставных лиц, а также граждан Беларуси, близких к режиму Лукашенко.

Беларусь может попасть под такие же санкции, как Россия

Поскольку Беларусь активно участвует в войне против Украины, резолюция призывает, чтобы санкции против Беларуси быть такими же, как против России. Это позволит закрыть лазейки для Путина, который заручиться помощью Лукашенко.

Поставки оружия должны продолжаться и нарастать

Депутаты Европарламента вспомнили о зверствах российской армии в Украине, в частности о расстреле мирных людей в Буче, уничтожении Мариуполя, Волновахи и других городов и сел, которые пострадали от агрессора. За эти преступления должна быть ответственность, поэтому Европарламент призывает к созданию специального трибунала ООН по военным преступлениям России в Украине.

Депутаты добавили, что поставки оружия в Украину должны продолжаться и нарастать – это необходимо для того, чтобы Украина могла эффективно себя защищать. Также члены парламента поддержали дальнейшую военную помощь украинским вооруженным силам, которую индивидуально или совместно предоставляют государства-члены ЕС через Европейский фонд мира.

Чиновники в очередной раз призвали к безопасным гуманитарным коридорам для эвакуации мирных жителей из опасных территорий и рекомендовали укрепить сети ЕС для поставки гуманитарной помощи в Украину.

А вот что касается оружия массового уничтожения, которым угрожает Россия, то в парламенте подчеркнули, что такое решение будет иметь "самые серьезные последствия".

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