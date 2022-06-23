Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС

Европарламент 23 июня поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС. Однако окончательное решение о кандидатстве будет на саммите стран ЕС вечером.

Европарламентарии поддержали резолюцию, в которой безотлагательно требуют предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. 529 депутатов выступили "за", только 45 – "против", еще 14 воздержались.

К теме Уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, – Мишель

Резолюция является рекомендательной. Финальное решение о предоставлении статуса кандидата должен принять саммит стран ЕС, который начнется в 16:30.

Голосование Европарламента / Фото с его сайта

Предоставление Украине кандидатства – демонстрация лидерства

В резолюции депутаты отметили, что нет "быстрого пути" для членства в ЕС. Вступление остается структурированным процессом, зависящим от эффективного внедрения реформ. Однако в контексте жестокой российской захватнической войны против Украины этот шаг – демонстрация лидерства и решительности.

Поэтому Европарламент приглашает власти Украины, Молдовы и Грузии продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции, ускорить реформы, чтобы поскорее стать членами ЕС.

Отдельно подчеркнули, что перспектива полноправного членства в ЕС для этих стран отвечает собственным политическим, экономическим интересам и интересам безопасности Союза. Также депутаты требуют, чтобы процесс расширения был "возобновлен" и разблокирован в отношении Западных Балкан.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС в феврале после полномасштабного вторжения России.

Государство заполнило обе части опросника, необходимого для вступления. Уже 17 июня Еврокомиссия дала заключение – она рекомендовала предоставить нам кандидатство.

Перед саммитом в Брюсселе Зеленский провел "телефонный марафон". Он пообщался с 11 главами государств и правительств, чтобы обеспечить максимальную поддержку Украины.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что уверен – Украина сегодня получит этот статус.

Украина имплементировала 70% норм, необходимых для вступления в ЕС. Однако есть еще 7 требований, которые касаются судебной реформы, борьбы с коррупцией.

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