Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма

В Европарламенте 23 ноября одобрили резолюцию о признании России спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Документ во время голосования поддержало абсолютное большинство европарламентариев.

Так, резолюцию поддержали 494 европарламентария, 58 были против, 44 воздержались.

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Россия совершает терроризм

В резолюции четко отметили, что Россия совершает "невыборочные атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру" в Украине. В результате погибли уже тысячи человек. На оккупированных территориях захватчики проводят "казни без суда и следствия, грабят, насилуют и пытают людей".

В документе упомянули о массовых убийствах в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане, а также атаках на мариупольский театр и железнодорожный вокзал Краматорска.

Нужны соответствующие ограничения против России

Европарламент призвал ЕС разработать правовую базу для определения государств как спонсоров терроризма. Нужны существенные ограничительные меры против Москвы, которые должны повлиять на ее отношения с государствами-членами ЕС.

Также Европарламент призывает Совет ЕС внести Россию в список государств-спонсоров терроризма ЕС, а партнеров Евросоюза – принять аналогичные меры.

Из-за эскалации российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины Европарламент призвал ЕС ускорить работу над 9 пакетом санкций против России. Кстати, именно во время голосования за резолюцию продолжалась новая массированная ракетная атака захватчиков.

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Европарламента. Он подчеркнул, что Россия использует средства терроризма. Это государство необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец его многолетней политике терроризма в Украине и мире.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также поблагодарил европарламентариев за это весомое решение. Он также убежден, что Россия, целенаправленно атакующая мирное население и гражданскую инфраструктуру, должна быть остановлена и полностью изолирована.

Четкую позицию Европарламента отметил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Россия влечет за собой террористические акты против суверенных государств. Это государство поддерживает террористические режимы и организации, включая ЧВК "Вагнера", и самое главное – ведет террористическую войну против Украины.

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