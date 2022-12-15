Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев

Европарламент 14 декабря одобрил важное решение. Он проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа.

Детали признания Голодомора геноцидом

Эту резолюцию поддержали 507 депутатов. Против было всего 12.

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Депутаты выразили солидарность с украинцами. Они чтят память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932 – 1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины,

– говорится в резолюции.

В ЕС осудили действия тоталитарного советского режима, повлекшие смерть миллионов украинцев.

Реакция Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал решение Европейского парламента "исторической справедливостью".

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Автор геноцида навсегда получит клеймо позора за те события, а также за сегодняшние преступления. Нация-террорист – будущие поколения россиян будут восприниматься через призму этих преступлений. Их дети и внуки будут в многолетнем позоре в цивилизованном мире. И будут чувствовать этот позор повсюду,

​– подчеркнул политик.

Какие страны признали Голодомор геноцидом

Молдова,

США,

Польша,

Литва,

Латвия,

Мексика,

Германия,

Ирландия,

Чехия,

Румыния и другие.

Во время Голодомора 1932 – 1933 годов советское правительство сознательно и целенаправленно убило более 10 миллионов украинцев. Признание этого преступления на международном уровне геноцидом является исторической и правовой справедливостью. Ведь СССР, а затем Россия многие годы пытались скрыть правду.