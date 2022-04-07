Европарламент призвал дать Украине больше оружия, а России – более строгие ограничения

Европарламент призывает ввести полное эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России. Украине, которая борется за свою независимость, нужно помочь оружием.

Об этом сообщили на сайте Европарламента по итогам пленарного заседания.

Важно Европарламент большинством голосов призвал к полному эмбарго на российские нефть, газ и уголь.

Члены Европарламента выразили свое возмущение зверствами, совершенными российскими войсками, и требуют привлечь виновных к ответственности. Также они призвали:

создать в Украине специальный трибунал ООН за преступления, совершенные Россией,

увеличить поставки оружия, чтобы Украина могла эффективно защищаться.

Парламент выражает свое возмущение зверствами, совершенными российскими войсками, и требует привлечь виновных к ответственности.

Какое наказание требуют для России

В резолюции, принятой 7 апреля 513 голосами, евродепутаты призывают к дополнительным карательным мерам для России, в том числе немедленное "полное эмбарго" на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из страны-агрессора.

Кроме того, Россию хотят исключить из G20 и других многосторонних организаций. Депутаты подчеркнули, что "полная и эффективная имплементация имеющихся санкций во всем ЕС и международных союзников ЕС теперь должна быть приоритетом".

Чтобы повысить эффективность санкций, парламент призывает:

исключить российские банки из системы SWIFT,

запретить всем судам, связанным с Россией, заходить в территориальные воды и порты ЕС,

конфисковать все имущество российских чиновников или олигархов, приближенных к режиму Путина, их депутатов и фронтменов, а также людей в Беларуси, приближенных к режиму Лукашенко.

Отмечая участие Беларуси в войне в Украине, резолюция требует, чтобы санкции против Беларуси были такими же, как и против России, чтобы закрыть лазейки, позволяющие Путину заручиться помощью Лукашенко, чтобы обойти санкции, – говорится в сообщении Европарламента.

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