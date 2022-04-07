Про це повідомили на сайті Європарламенту за підсумками пленарного засідання.
Важливо Європарламент більшістю голосів закликав до повного ембарго на російські нафту, газ і вугілля
Європарламент закликає ввести повне ембарго на імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу з Росії. Натомість Україні, яка бореться за свою незалежність, потрібно допомогти зброєю.
Джерело:сайт Європарламенту
Про це повідомили на сайті Європарламенту за підсумками пленарного засідання.
Важливо Європарламент більшістю голосів закликав до повного ембарго на російські нафту, газ і вугілля