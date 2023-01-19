Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко

Российский и белорусский диктатор Владимир Путин и Александр Лукашенко предстанут перед судом. Европарламент 19 января проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

Европарламент принял резолюцию по созданию спецтрибунала для преследования преступления агрессии против Украины, пишет 24 Канал. За такие преступления отвечает высшее руководство страны.

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Для России и Белоруссия создадут трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом

"За" было отдано 472 голоса, "против" – 19, воздержались – 33.

В резолюции Европарламента говорится, что ЕС и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России.

Европарламент решил, что специальный трибунал по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН.

Подобные трибуналы создавались по решению Совета Безопасности ООН и для судебного преследования лиц, виновных в совершении военных преступлений в бывшей Югославии и Руанде.

Европарламент считает, что создание специального трибунала восполнит большой пробел в текущей институциональной структуре международного уголовного правосудия и должен основываться на стандартах и принципах, применяемых в Международном уголовном суде.

Евродепутаты подчеркнули в резолюции, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только Путина, но и Лукашенко и руководство Белоруссии.

Европарламент считает, что специальный международный трибунал должен иметь юрисдикцию для преследования не только Владимира Путина и политического и военного руководства Российской Федерации, но и Александра Лукашенко и политического и военного руководства Беларуси, как государства-соучастника, с территории которого и при материально-технической, поддержки которой Российская Федерация ведет свою агрессивную войну против Украины,

– сказано в документе.

В Европарламенте подчеркнули, что подготовительная работа ЕС по специальному трибуналу "должна начаться без промедления" и сосредоточиться на создании механизмов для специального трибунала в сотрудничестве с Украиной и поддержать украинские и международные органы власти по обеспечению доказательств, которые будут использованы в будущем специальном трибунале.

Кроме того, Европарламент хочет создать временную прокуратуру для расследования и преследования будущим спецтрибуналом преступления агрессии против Украины.

В ЕС хотят взыскать русские средства в пользу Украины

Европарламент призвал Евросоюз и его партнеров обсудить правовые пути использования замороженных активов Центробанка РФ в качестве репараций за нарушение Россией международного права в Украине.

В частности, рассмотреть потенциальный отказ в защите суверенного иммунитета этих активов в связи с тяжестью правонарушений. Без снятия иммунитета о конфискации общественных российских активов речь не может идти.

Зеленский отреагировал на резолюцию

Президент Владимир Зеленский прокомментировал резолюцию Европейского парламента. Глава государства призвал поддержать резолюцию.

Также Зеленский подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за войну.

"Приветствую принятие резолюции Европарламента о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить", – заявил Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выразил благодарность евродепутатам за принятие постановления о создании Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

Важный шаг к правовому механизму привлечения к ответственности российского руководства и предотвращению таких преступлений в будущем,

– написал он.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что "высшее политическое и военное руководство России должно предстать перед судом и получить приговоры за все зверства и варварства, совершенные на украинской земле".