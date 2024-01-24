Об этом передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Кроме того, во время закрытого заседания парламентарии обсудили предстоящий саммит НАТО и поддержку Украины пути к членству.

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Детали заседания

Само заседание было закрыто для журналистов. Евродепутаты высказали свои предложения о том, как они могут помочь Киеву.

Мы настаивали, что хотим, чтобы Европа делала больше и быстрее, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессивной войны. Поэтому в основном это было послание, переданное Европейским Союзом,

– сказала глава подкомитета ЕП по безопасности Натальи Луазо.

Литовская евродепутатка Раса Юкневичене заявила, что война в Украине является экзистенциальной угрозой для всего европейского континента. Она говорит, что важно, чтобы западные лидеры понимали, за что сражаются украинцы. Политика не отметила, что ЕП хочет помочь Украине выиграть эту войну. Это главная цель и задачи.

И, конечно, у меня самой не было много вопросов или много вопросов моим украинским коллегам. Украина делает то, что может. Но сегодня, здесь, в парламенте, у нас есть больше вопросов к себе, к нашим институтам, к нашим государствам-членам, особенно по военной поддержке,

– сказала европарламентарша.

По ее словам, сейчас ЕС тратит всего 0,075% ВВП на год для военной помощи Украины. Она говорит, что эта сумма слишком мала и призывает увеличить помощь.

"В парламенте есть предложения, которые, возможно, мы должны договориться между собой о расходовании не менее 0,5% от ВВП на Украину и это было бы существенной поддержкой", – отметила Раса Юкневичене.

Украина на Евросоюз