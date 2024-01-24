Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Крім того, під час закритого засідання парламентарі обговорили майбутній саміт НАТО та підтримку України на її шляху до членства.

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Деталі засідання

Саме засідання було закритим для журналістів. Євродепутати висловили свої пропозиції, як вони можуть допомогти Києву.

Ми наполягали на тому, що хочемо, щоб Європа робила більше та швидше, щоб підтримати Україну у її боротьбі проти російської агресивної війни. Тому в основному це було послання, яке було передано Європейським Союзом,

– сказала голова підкомітету ЄП з питань безпеки Наталі Луазо.

Литовська євродепутатка Раса Юкневічєне заявила, що війна в Україні є екзистенційною загрозою для всього європейського континенту. Вона каже, що важливо, аби західні лідери розуміли, за що борються українці. Політикиня зазначила, що ЄП хоче допомогти Україні виграти цю війну. Це головна мета і завдання.

І, звичайно, у мене самої не було багато запитань або багато запитань до моїх українських колег. Україна робить те, що може. Але сьогодні, тут, у парламенті, ми маємо більше запитань до себе, до наших інституцій, до наших держав-членів, особливо щодо військової підтримки,

– сказала європарламентарка.

За її словами, зараз ЄС витрачає лише 0,075% від ВВП на рік для військової допомоги України. Вона каже, що ця сума є замалою та закликає збільшити допомогу.

"У парламенті є пропозиції що, можливо, ми повинні домовитися між собою про витрачання не менше 0,5% від ВВП на Україну і це було б суттєвою підтримкою", – зазначила Раса Юкневічєне.

Україна на Євросоюз