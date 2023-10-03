Нашли 50 миллиардов для Украины: в Европарламенте поддержали важные поправки в бюджет ЕС

Европарламент принял резолюцию в поддержку предложений Еврокомиссии пересмотреть многолетний бюджет ЕС на 2021 – 2027 годы. Они содержат положения о формировании специального Украинского фонда на сумму 50 миллиардов евро.

Голосование прошло сегодня, 3 октября, во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге. "За" проголосовало большинство – 393 депутата, "против" – 136. Еще 92 европейских политика воздержались.

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В документе объяснили, что пересмотр бюджета связан с последствиями российской захватнической войны против Украины и сфокусирован на укреплении открытой стратегической автономии и суверенитета ЕС и на предоставлении Евросоюзу адекватного ответа на кризисную ситуацию.

Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине посредством новой программы в размере 50 миллиардов евро, одновременно укрепляя экономику ЕС. Мы укрепляем бюджет, пополняя его на нужды миграции и обеспечивая гибкость в реагировании на кризисные ситуации,

– отметил евродепутат от Польши Ян Ольбрихт.

Долгосрочная поддержка Украины

Резолюция Европарламента содержит отдельный раздел, предусматривающий выделение долгосрочной поддержки для Украины.

При этом Европарламент отдельно отмечает, что этот долгосрочный инструмент "единственно возможный путь для привлечения других доноров" и обеспечение эффективных и целенаправленных расходов в интересах Украины и ее народа.

Депутаты также отметили, что Украинский фонд в рамках многолетнего бюджета ЕС должен быть принят "так быстро, как это возможно" сразу после принятия уточнений к MFF (многолетней финансовой перспективе ЕС).

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