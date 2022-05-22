ЕС до сих пор не может ввести нефтяной эмбарго против России, ведь это решение должны поддержать все страны-члены. Однако Венгрия выступает против, так что в Европарламенте предложили ввести ограничения без ее согласия.

Венгрия хочет получить за свое согласие 15-18 миллиардов евро. Эти деньги якобы необходимы стране для перестройки на другую нефть.

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В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против России без Венгрии

Вице-президент Европарламента Катарина Барли назвала требование Венгрии о миллиардной помощи в обмен на отказ от российской нефти "почти наглой". По ее словам, все знают, куда уйдут эти деньги. Барли отметила, что есть 4 страны, особенно пострадавшие от возможного нефтяного эмбарго. И все они вместе с ЕС пытаются найти решение.

Только Венгрия использует это для своих политических игр, а также для дополнительных денег для себя, поскольку этот фонд реконструкции до сих пор был заблокирован из-за дефицита верховенства права. Деньги якобы должны идти в Венгрию другим путем и в первую очередь – в каналы семьи и клана Орбана,

– отметила вице-президент Европарламента.

Она добавила, что ЕС видит трудности, возникающие в особо зависимых от российских энергоресурсов странах. Частично это происходит из-за отсутствия выхода к морю, поэтому им нелегко получать поставки на корабле.

"Мы видим это и готовы помочь. В конце концов, 3 страны готовы сотрудничать, однако только одна не хочет", – добавила Барли.

По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Барли добавила, что в Евросоюзе знают об откровенно коррумпированной системе, существующей в Венгрии.

"Министр иностранных дел (Венгрии – 24 канал) говорит, что подготовить инфраструктуру в Венгрии так, чтобы потом можно было обойтись без российской нефти, стоит от 15 до 18 миллиардов евро. Интересно было бы узнать, как он придумал этот законопроект", – отметила Барли.

Также она напомнила, что тендеры в стране часто выигрывает школьный друг Орбана – олигарх Лоренц Месарош. Поэтому с большой вероятностью, если ЕС выделит эти деньги, за "восстановление инфраструктуры" также возьмется он или зять венгерского премьера.

Барли подытожила, что эмбарго против российской нефти можно ввести и без Венгрии. Однако тогда за это решение должны проголосовать другие 26 стран-членов ЕС.

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Кратко о шестом пакете санкций ЕС против России

В настоящее время идет борьба вокруг шестого пакета санкций ЕС. Его принятие задерживается из-за позиции нескольких стран, наиболее зависящих от поставки российской нефти.

ЕС предложил предоставить им отсрочку на поиск новых поставщиков – Чехия могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, Венгрия и Словакия – с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. В обмен на согласие на нефтяное эмбарго против России, Будапешт требует от ЕС миллиардной помощи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто оценил отказ от российской нефти в 15 – 18 млрд евро.

Будет интересно – как Европа договорится с Венгрией по нефтяному эмбарго.