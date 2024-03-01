В Европарламенте призвали к внутренним реформам ЕС перед расширением: что предлагают

В Европарламенте состоялись дебаты о необходимости внутренних реформ в Евросоюзе перед присоединением новых государств-членов ЕС. Докладчики предлагают отменить право на вето и пересмотреть состав ЕП и Еврокомиссии.

Актуальность дебатов на эту тему появилась после увеличения количества стран-кандидатов на вступление в ЕС. Подробнее о дебатах рассказала корреспондентка 24 Канала.

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В Европарламенте считают, что в изменениях нуждается и ЕС

В Европарламенте считают, что вместе с реформами, которые проводят страны-кандидаты, меняться должен и сам Евросоюз.

Вице-президент Европарламента Педро Силва Перейра во время доклада подчеркнул важность институциональных и бюджетных реформ. По его словам, ЕС, который будет иметь 35 государств-членов не сможет функционировать по действующим правилам. В частности, он предлагает убрать право на вето.

Нам нужно расширить практику принятия решений квалифицированным большинством, чтобы уменьшить риск тупиковых ситуаций с правилом единодушия, упростить процедуры принятия решений и пересмотреть систему взвешивания голосов в Совете,

– сказал Педро Силва Перейра.

Европарламентарий говорит и о необходимости пересмотра состава Европарламента, отметив, что возможно его численность должна быть увеличена. Педро Силва Перейра предлагает переосмыслить состав Еврокомиссии и провести бюджетную реформу.

Было бы несерьезно продолжать амбициозный процесс расширения, не гарантировав сначала надлежащего состояния европейского бюджета и не предотвращая последствия для жизненно важных европейских политик, таких как политика сплоченности и сельскохозяйственная политика,

– сказал он.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время дебатов согласился, что обе реформы должны продвигаться параллельно. Он отметил, что представленный доклад используют при подготовке предложений по реформам со стороны Еврокомиссии.

"Расширяя союз, мы должны также его углублять. Мы можем и должны делать это одновременно. Мы должны использовать расширение как катализатор прогресса и реформ", – сказал Дидье Рейндерс.

2024 должен стать временем реальных переговоров о вступлении, – Зеленский

Это президент Украины отметил в своем вечернем обращении 29 февраля. Он отметил, что в тот день провел совещание по европейскому направлению. Речь идет о отношениях Украины с ЕС, задачах на этот год.

Наш приоритет очевиден: все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое слово, которое звучит, должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже достигли исторических результатов,

– подчеркнул он.

Глава государства отметил, что 2024 год должен стать временем реальных переговоров о вступлении нашего государства в ЕС. Зеленский добавил, что весной можем начать и сделать первые переговорные шаги. В то же время этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями.