Европарламент принял резолюцию с призывом к государствам Евросоюза поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы". За этот документ проголосовал 451 депутат, против – 46, еще 49 воздержались.

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Победа Украины нужна миру

Евродепутаты отмечают, что главная цель поддержки Украины должна заключаться в том, чтобы она победила в войне. Иной результат грозит серьезными последствиями, поскольку другие авторитарные правители могут задуматься о силовых методах для достижения своих целей.

Также они отмечают, что не должно быть "самоустановленных ограничений" на военную помощь для Украины, и Европарламент считает необходимым предоставить Киеву все необходимое для того, чтобы наконец вернуть контроль над всеми оккупированными территориями.

Репарации и санкции против России

Резолюция призывает создать надежный правовой механизм для использования замороженных в ЕС российских активов на восстановление Украины и пострадавшим в результате войны.

Россию нужно обязать оплатить репарации, наложенные на нее, чтобы она сделала значительный вклад в восстановление Украины,

– говорится в документе.

Депутаты призвали Евросоюз продолжать действующие санкции против России и Беларуси и расширять их. Речь идет о запрете импорта российского урана и продукции металлургии и прекращении любого ядерного сотрудничества с Россией. Еще одной необходимостью является наложение полного эмбарго на ввоз в ЕС российской агропродукции, рыбы и морепродуктов, ископаемого топлива, в том числе сжиженного природного газа.

800 тысяч снарядов для Украины