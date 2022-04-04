В Европе нет военачальников с опытом подобного масштаба: Резников о руководителях-героях

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявил, что в Европе нет больше ни одного военачальника, имеющего опыт военного управления украинского масштаба. Их во всем мире – единицы.

Он отметил, что новое поколение командиров – отражение современной украинской армии, закаляющейся не в кабинетах, а действительно в бою.

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Отдельно Резников отметил несколько особенных украинцев. В первую очередь, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала Валерия Залужного, сказав, что он – воин, отвечающий уровню вызовов, стоящих перед Украиной.

За сохранение столицы

Министр обороны упомянул и тех, кто сохранил столицу нашей Украины.

Он выразил благодарность командующему Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому, который непосредственно отвечает за оборону Киева и области. Также поблагодарил генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который достойно встретил российское нашествие в зоне проведения ООС, а сейчас возглавляет Киевскую областную военную администрацию.

Чернигов стал непреодолимой крепостью

Резников упомянул о командующем войсками Оперативного командования "Север" генерал-майоре Викторе Николюке. Ведь Киев во многом спасли героические бойцы на Черниговщине и Сумщине, которыми непосредственно руководит Николюк.

Отдельно Резников отметил начальника ГУР МО Украины генерал-майора Кирилла Буданова и всех военных разведчиков.

Бойцы ГУР творят настоящие чудеса на разных участках фронта. Когда-нибудь о них напишут в книгах. Под Киевом они сделали чрезвычайно многое для нейтрализации наиболее подготовленных российских оккупантов,

– добавил Резников.

Он вспомнил всех, кто приобщается к победе и достойно защищает родную Украину, заверив, что еще не раз будет говорить о лучших.

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