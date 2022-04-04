Він зазначив, що нове покоління командирів – відображення сучасної української армії, яка гартується не у кабінетах, а справді у бою.

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Окремо Резніков відзначив кількох особливих українців. Насамперед Головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Валерія Залужного, сказавши, що він – воїн, який відповідає рівню викликів, які стоять перед Україною.

За збереження столиці

Міністр оборони згадав про тих, хто зберіг столицю нашої України.

Він висловив подяку командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковнику Олександру Сирському, який безпосередньо відповідає за оборону Києва та області. Також подякував генерал-лейтенанту Олександру Павлюку, який гідно зустрів російську навалу в зоні проведення ООС, а зараз очолює Київську обласну військову адміністрацію.

Чернігів став нездоланною фортецею

Резніков згадав про командувача військ Оперативного командування "Північ" генерал-майора Віктора Ніколюка. Адже Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує Ніколюк.

Окремо Резніков відзначив начальника ГУР МО України генерал-майора Кирила Буданова та усіх військових розвідників.

Бійці ГУР творять справжні дива на різних ділянках фронту. Колись про них напишуть у книжках. Під Києвом вони зробили надзвичайно багато для нейтралізації найбільш підготовлених російських окупантів,

– додав Резніков.

Він згадав про всіх, хто долучається до перемоги та гідно боронить рідну Україну, запевнивши, що ще неодноразово говоритиме про найкращих.

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