В Европе потребовали доказательств от "Северного потока-2": проверку газопровода могут затянуть

После 5 лет строительства первую ветку российского газопровода наполнили, правда, в тестовом режиме. Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск "Северного потока-2", Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.

Это означает, что сейчас необходим сертификат. Если такого не будет – оператора оштрафуют. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что все будет зависеть от того, насколько едина позиция ЕС – или Евросоюз прогнется под Россию.

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"Если ЕС прогнется и изменит правила игры под "Газпром", то это будет означать разрушение правового поля Евросоюза", – сказал Владимир Омельченко.

Рассмотрение документов затянут

Технические проверки даже при идеальном прохождении – дело затяжное. По прогнозам экспертов, рассмотрение документации может затянуться минимум на 8 месяцев.

Кроме сертификата, оператор "Северного потока-2" должен найти еще одного – в соответствии с энергетической директивой ЕС, "Газпром" может использовать мощности трубопровода на 100%.

"Газопровод должен работать по европейским правилам. Компания, которая добывает газ, не имеет права транспортировать его. К этому газопроводу должны быть приобщены все поставщики европейские, а не только "Газпром", – пояснил Виталий Щербенко, директор по энергоэффективности и управлению имуществом групп "Нафтогаз".

Россия в очередной раз взялась за шантаж

По той причине, что Россия является главным поставщиком газа в Европу, Кремль снова взялся за шантаж:

уменьшает объемы поставок;

провоцирует рост цен на голубое топливо.

Максимальная отметка достигла более 1900 евро за тысячу кубометров. Вицепремьер-министр России Александр Новак заявил, что скорейшая сертификация и запуск газопровода "Северный поток-2" позволит снизить цены на газ в Европе. В Украине же отметили, такой необходимости нет.

Проверка "Северного потока-2" может затянуться: смотрите видео

Согласно информации оператора ГТС Сергея Макогона, Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 миллионов в сутки, а при необходимости может суммарно транзитировать до 250 миллионов в сутки. Поэтому необходимости для срочного запуска "Северного потока-2" не существует.

Для Украины откроется настоящий ящик Пандоры

С запуском этого проекта для Украины откроется настоящий ящик Пандоры. Как только газопровод заработает в обход Украины, Россия перестанет использовать украинские трубы. Речь идет о ежегодных убытках в 1,5 миллиарда долларов от потери транзита, а еще 3 миллиарда за транспортировку.

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Украина пыталась противодействовать "Северному потоку-2" на международной арене. Так, США наложили в 2019 году санкции и на суда, и на компании, которые строили.

Тогда остановилось строительство, но сейчас газопровод смогли достроить. Однако это не говорит о том, что он заработает. Мы тоже прилагаем усилия, чтобы этот газопровод, хоть и достроен, но не эксплуатировался,

– сказал Виталий Щербенко.

США убеждают, что и в дальнейшем будут противодействовать российскому газопроводу. Пока – до 2024 года – Украина застрахована контрактом на транзит газа из России.

Хотя, если трубопровод запустят в этот период, "Газпром" будет использовать лишь те минимальные объемы, которые прописаны в соглашении, и не будет бронировать дополнительные. Это значит, что и не даст Украине зарабатывать дополнительные деньги.

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Уже после окончания этого контракта украинское правительство хочет заставить российского поставщика еще 15 лет продолжать транзит по газотранспортной системе. И помочь в этом должны западные партнеры. В частности, Германия, которая обещала, что после запуска "Северного потока-2" транзит через Украину будет сохранен.