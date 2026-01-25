Белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, – Зеленский

Владимир Зеленский обратил внимание на рост зависимости Беларуси от России в течение последних нескольких лет. Кроме того, он заявил, что сегодня даже собака Александра Лукашенко имеет больше прав, чем народ страны.

С таким заявлением выступил Президент Украины Владимир Зеленский 25 января в Вильнюсе.

Что сказал Зеленский о зависимости Беларуси от Путина?

Как напомнил Зеленский, в 2020 году в Беларуси был шанс изменить ситуацию со свободой их народа. Однако тогда поддержки для белорусов оказалось недостаточно. По его словам, зависимость Беларуси от России с годами только возросла.

Известно, что Россия использует территорию Беларуси для войны против Украины. Как рассказал Зеленский, оттуда россияне запускают дроны и обеспечивают связь для атак.

Более того, Москва, по словам президента Украины, сделала из Беларуси площадку для шантажа всего мира. В частности, расположением там "Орешника".

Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе,

– объяснил Зеленский.

Относительно упоминания о собаке, то стоит отметить, что Александр Лукашенко иногда появляется на официальных мероприятиях со своим шпицем по кличке Умка. В соцсетях это воспринимают как попытку создать показную "человечность" на фоне репрессивной политики самопровозглашенного белорусского лидера.

Есть ли какая-то угроза из Беларуси?