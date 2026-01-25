С таким заявлением выступил Президент Украины Владимир Зеленский 25 января в Вильнюсе.
Что сказал Зеленский о зависимости Беларуси от Путина?
Как напомнил Зеленский, в 2020 году в Беларуси был шанс изменить ситуацию со свободой их народа. Однако тогда поддержки для белорусов оказалось недостаточно. По его словам, зависимость Беларуси от России с годами только возросла.
Известно, что Россия использует территорию Беларуси для войны против Украины. Как рассказал Зеленский, оттуда россияне запускают дроны и обеспечивают связь для атак.
Более того, Москва, по словам президента Украины, сделала из Беларуси площадку для шантажа всего мира. В частности, расположением там "Орешника".
Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе,
– объяснил Зеленский.
Относительно упоминания о собаке, то стоит отметить, что Александр Лукашенко иногда появляется на официальных мероприятиях со своим шпицем по кличке Умка. В соцсетях это воспринимают как попытку создать показную "человечность" на фоне репрессивной политики самопровозглашенного белорусского лидера.
Есть ли какая-то угроза из Беларуси?
По данным "Схемы", на Мозырском НПЗ в августе 2025 года установили российскую ПВО. Вероятно, было замечено ЗРК "Тор", а подготовка позиции началась в январе того же года.
В Беларуси также на днях стартовала "тайная" масштабная проверка армии. Ее держит под жестким контролем Лукашенко, без участия минобороны.
В то же время НАТО планирует до конца 2027 года создать роботизированную оборонную зону на границе с Россией и Беларусью.