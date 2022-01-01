В Европе зафиксировали рекорд – самый теплый за более чем 70 лет последний день года

В Европе зафиксировали рекордно теплое завершение года. Температура воздуха в некоторых странах достигла отметок, которые обычно фиксируют лишь в апреле.

Необычно высокую температуру, как на 31 декабря, зафиксировали сразу в нескольких европейских странах.

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Рекордно теплое начало года в Испании

Высоких отметок температура воздуха достигла в Испании. В Бильбао, на севере страны, столбики термометров поднялись до 24,7 градуса. Это максимальная температура от начала ведения учета в 1947 году.

В Сеговии, что вблизи Мадрида, воздух прогрелся до 22,7 градуса. Предыдущий температурный рекорд там датируется 1920 годом. В соседней Авилу столбики термометров показывали 20,2 градуса – самый высокий уровень, начиная с 1983 года.

Комментарий метеоролога относительно высоких температур

Представитель Государственного метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо отметил, что такие высокие температуры не являются нормальным явлением.

Это температуры, которые обычно фиксируют в апреле,

– подчеркнул он.

Метеоролог объяснил повышение температуры высоким давлением.

Тепло и во Франции

Антициклон высокого давления переместился и во Францию. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Альпах.

"Температура воздуха составляла +15 градусов в районах Альп на высоте 1 600 метров и не достигала нуля ниже 4 000 метров", – отметил метеоролог Лука Меркалли.

По его словам, в ночь на 31 декабря даже не было морозов – температура не опускалась ниже 10 градусов. Это очень необычно.

Высокая температура и в Италии

На некоторых из самых известных горнолыжных курортов Италии столбики термометров показывали от +13 до + 15 градусов. Теплая погода ожидается там и в течение 1 – 3 января.

Альпинистов предупреждают, что повышенная температура и сильный ветер создают условия для схода лавин.

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