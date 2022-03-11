Европейцам показали, что было бы, если бы Россия бомбила не украинские города, а Европу

В сети обнародовали видеоролик, показывающий, что может произойти с европейскими столицами, если бы на них сейчас напала Россия. Таким образом, европейцам демонстрируют – если упадет Украина, в результате упадут и они.

Видео показали в соцсетях, передает 24 канал. На видео изображено, как бы выглядели бомбардировки европейских столиц и как бы пострадали архитектурные и культурные памятники.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Где гарантии, что завтра он не уничтожит ваш дом или не убьет вашего близкого человека? Если проиграем мы, проиграете и вы,

– пишет в описании к видео.

Что было бы, если бы Россия бомбила Европу: видео

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