Как европейцы относятся к Зеленскому и Путину: результаты опроса

12 марта 2022 , 21:16
Читати новину українською

Источник:

Jean Jaures

75% жителей ЕС положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому. В то же время к Путину – негативно относятся свыше 90%

Исследование провел французский институт общественного мнения, определил настроения европейцев относительно войны России против Украины. Опросили людей из Германии, Франции, Италии и Польши.

Читайте также В Европе 67% людей поддерживают предоставление Украине вооружения

Как проводился опрос

Опрос был проведен с помощью онлайн-анкеты с 3 по 7 марта 2022 года с соблюдением репрезентативной выборки (пол, возраст, профессия респондента).

Опрос проводился среди таких выборок в возрасте от 18 лет:

  • Франция: 1002 человека,
  • Германия: 1011 человек,
  • Италия: 1001 человек,
  • Польша: 994 человека.

Ответы на другие вопросы

  1. 79% опрошенных поддерживают жесткие санкции против России. 57% полностью поддерживают, а еще 22% – скорее поддерживают;
  2. 67% поддерживают предоставление Украине вооружения;
  3. 87% поддерживают необходимость принять и помогать беженцам из Украины;
  4. 70% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС.
Автор: Олександр Бевза