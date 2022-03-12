Как европейцы относятся к Зеленскому и Путину: результаты опроса
12 марта 2022 , 21:16Читати новину українською
Источник:Jean Jaures
75% жителей ЕС положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому. В то же время к Путину – негативно относятся свыше 90%
Исследование провел французский институт общественного мнения, определил настроения европейцев относительно войны России против Украины. Опросили людей из Германии, Франции, Италии и Польши.
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Как проводился опрос
Опрос был проведен с помощью онлайн-анкеты с 3 по 7 марта 2022 года с соблюдением репрезентативной выборки (пол, возраст, профессия респондента).
Опрос проводился среди таких выборок в возрасте от 18 лет:
- Франция: 1002 человека,
- Германия: 1011 человек,
- Италия: 1001 человек,
- Польша: 994 человека.
Ответы на другие вопросы
- 79% опрошенных поддерживают жесткие санкции против России. 57% полностью поддерживают, а еще 22% – скорее поддерживают;
- 67% поддерживают предоставление Украине вооружения;
- 87% поддерживают необходимость принять и помогать беженцам из Украины;
- 70% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС.