Европейская перспектива для нас открыта

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Это решение стало возможным, в первую очередь, благодаря героическому сопротивлению против агрессии России всего украинского общества и действиям ВСУ.

Детально Статус кандидата в члены ЕС: что это значит для Украины

План действий

В то же время президент ЕК отметила реформы, которые мы должны осуществить, чтобы перейти на следующую стадию переговоров о членстве в ЕС.

Среди первоочередных мер:

Завершить конкурс на руководителя САП, назначив уже определенного победителя и провести прозрачный независимый отбор директора НАБУ;

Завершить очищение Высшего Совета Правосудия с помощью Этического Совета;

Принять законодательство о независимом прозрачном отборе судей Конституционного Суда.

К работе

Все эти реформы, при наличии воли, можно провести за считанные месяцы. Война здесь – не преграда и не нужно за нее "прятаться".

Теперь украинцы будут четко знать, с кого и за что спрашивать.