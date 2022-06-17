Европейская перспектива для нас открыта
17 июня 2022 , 21:12Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Калиниченко
Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.
Это решение стало возможным, в первую очередь, благодаря героическому сопротивлению против агрессии России всего украинского общества и действиям ВСУ.
Детально Статус кандидата в члены ЕС: что это значит для Украины
План действий
В то же время президент ЕК отметила реформы, которые мы должны осуществить, чтобы перейти на следующую стадию переговоров о членстве в ЕС.
Среди первоочередных мер:
- Завершить конкурс на руководителя САП, назначив уже определенного победителя и провести прозрачный независимый отбор директора НАБУ;
- Завершить очищение Высшего Совета Правосудия с помощью Этического Совета;
- Принять законодательство о независимом прозрачном отборе судей Конституционного Суда.
К работе
Все эти реформы, при наличии воли, можно провести за считанные месяцы. Война здесь – не преграда и не нужно за нее "прятаться".
Теперь украинцы будут четко знать, с кого и за что спрашивать.
Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: