Це рішення стало можливим, в першу чергу, завдяки героїчному опору проти агресії Росії всього українського суспільства і діям ЗСУ.

Розлого Статус кандидата у члени ЄС: що це означає для України

План дій

Водночас президентка ЄК наголосила на реформах, які ми маємо здійснити, аби перейти на наступну стадію переговорів про членство в ЄС.

Серед першочергових заходів:

Звершити конкурс на керівника САП, призначивши вже визначеного переможця, та провести прозорий незалежний відбір директора НАБУ;

Завершити очищення Вищої Ради Правосуддя за допомогою Етичної Ради;

Прийняти законодавство про незалежний прозорий відбір суддів Конституційного Суду.

До роботи

Всі ці реформи, за наявності волі, можна провести за лічені місяці. Війна тут – не перепона і не потрібно за неї "ховатися".

Тепер українці чітко знатимуть, з кого і за що питати.