В пятницу, 6 ноября, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал европейские страны увеличить расходы на оборону и помощь Украине. Он подчеркнул, что каждое государство должно выделять на это не менее 0,25 % своего ВВП.

Об этом глава министерства обороны заявил во время встречи с журналистами в Хельсинки.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ни одно государство не имеет права уклоняться от финансовой ответственности или расходов на безопасность. По словам чиновника, если Москва увидит политическую слабость европейских партнеров, она попытается применить силу далеко за пределами украинских границ.

Финский министр подчеркнул, что потребности Киева стремительно растут, поэтому весь континент обязан действовать сплоченно.

У Украины есть две большие проблемы: деньги и противовоздушная оборона. Найти деньги должно быть самой простой задачей для Европы,

– отметил Антти Хяккянен.

Он отметил, что в настоящее время страны Европейского Союза направляют на поддержку Украины не более 0,2% своего ВВП, а некоторые – значительно меньше, что чиновник назвал "почти ничем". В то же время фиксированный показатель в 0,25% является критически важным минимумом, который позволит Киеву сохранить финансовую стабильность. Эстония и Литва уже взяли на себя такие обязательства, причем Таллинн публично призвал союзников к этому шагу еще в начале 2024 года.

Хяккянен также предупредил об активизации российских гибридных ударов. Если европейские страны не смогут существенно нарастить собственный оборонный потенциал, континенту грозит хаос.

Отвечая на вопросы прессы, он отдельно обратил внимание на Бельгию и Испанию, которые до сих пор выделяют на оборону одну из самых небольших долей ВВП среди союзников.

Кроме того, министр предупредил, что эта слабость уже приводит к вытеснению Европы из отдельных переговорных процессов по урегулированию войны. Если европейцы окажутся неспособными защитить собственные интересы, с ними просто перестанут считаться.

Если мы не действуем сообща, то какой смысл в европейском единстве,

– подытожил министр обороны.

Напомним, что 30 октября премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявлял, что не смягчит риторику в отношении России. Так он прокомментировал публикацию агентства Reuters о соответствующей просьбе Пентагона. По словам Кристена Михала, Эстония и другие страны Балтии открыто вы говорят об угрозе со стороны России т и в дальнейшем будут придерживаться своей позиции.