Міністр оборони Фінляндії розповів, скільки має витрачати Європа на допомогу Україні

Про це очільник оборонного відомства наголосив під час зустрічі з журналістами в Гельсінкі.

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очільник оборонного відомства наголосив, що жодна держава не має права уникати фінансової відповідальності чи витрат на безпеку. За словами урядовця, якщо Москва побачить політичну слабкість європейських партнерів, вона спробує застосувати силу далеко за межами українських кордонів.

Фінський міністр підкреслив, що потреби Києва стрімко зростають, тому весь континент зобов'язаний діяти згуртовано.

У України є дві великі проблеми: гроші та протиповітряна оборона. Знайти гроші мало б бути найпростішим завданням для Європи– зазначив Антті Хяккянен.

Він зауважив, що зараз країни Європейського Союзу спрямовують на підтримку України щонайбільше 0,2% свого ВВП, а деякі – значно менше, що посадовець назвав "майже нічим". Водночас фіксований показник у 0,25% є критично важливим мінімумом, який дозволить Києву втримати фінансову стабільність. Естонія та Литва вже взяли на себе такі зобов'язання, причому Таллінн публічно закликав союзників до цього кроку ще на початку 2024 року.

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Хяккянен також попередив про активізацію російських гібридних ударів. Якщо європейські країни не зможуть істотно наростити власні оборонні спроможності, континенту загрожуватиме хаос.

Відповідаючи на запитання преси, він окремо звернув увагу на Бельгію та Іспанію, які досі виділяють на оборону одну з найменших часток ВВП серед союзників.

Окрім цього, міністр застеріг, що слабкість уже призводить до витіснення Європи з окремих переговорних процесів щодо врегулювання війни. Якщо європейці виявляться нездатними захистити власні інтереси, з ними просто перестануть рахуватися.

Якщо ми не діємо спільно, то який сенс у європейській єдності– підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, що 30 жовтня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявляв, що не пом'якшить риторику щодо Росії. Так він прокоментував публікацію агентства Reuters про відповідне прохання Пентагону. За словами Крістена Міхала, Естонія та інші країни Балтії відкрито говорять про загрозу з боку Росії та надалі дотримуватимуться своєї позиції.