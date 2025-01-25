Почему "забуксовал" ключевой оборонный проект Европы: СМИ назвали главные препятствия

Из-за давления Дональда Трампа многие европейские лидеры поддерживают призывы усилить оборону Европы. Однако ключевой проект – программа поддержки оборонной промышленности EDIP – забуксовал, вероятно, больше, чем когда-либо.

Это вызвало беспокойство и испуг у среди многих специалистов, сообщает 24 Канал со ссылкой на французскую газету Le Monde.

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Европейская программа оборонной промышленности

Аналитик Николь Гнесотто из Института Жака Делора отметил, что европейцы достигли огромного прогресса в обороне с начала полномасштабной войны России против Украины. Однако, на самом деле якобы "ничего не меняется", мол, война в Украине "не приводит к каким-либо нововведениям в оборонной доктрине Европы".

Журналисты назвали программу EDIP "главным камнем преткновения в настоящее время". Среди прочего, проект предусматривает финансирование совместных закупок. Первоначальный бюджет – 1,5 миллиарда евро.

Еще в начале 2024 в Брюсселе была представлена программа по совместному производству оружия. Впрочем, отмечает издание, ее до сих пор не приняли, в частности, из-за условий, которые выдвинула Франция, по производству по лицензии на территории Европы иностранного оружия, в основном американского или южнокорейского. Кроме того, принятие может затянуться из-за выборов в Германии.

Проблема становится все более актуальной, ведь Дональд Трамп требует, чтобы страны-члены НАТО тратили по 5% ВВП на оборонный бюджет.

Сейчас у государств нет ни цента, чтобы преодолеть такой порог: треть членов ЕС и сегодня находятся в состоянии чрезмерного дефицита, включая Францию, Италию и Польшу, которые обладают тремя крупнейшими армиями Старого Света,

– отметило издание.

Отметило, что препятствия имеют технологический и доктринальный характер. Также журналисты отметили, маловероятно, что президент США и окружение Трампа будет более сговорчивым на переговорах по EDIP с Францией, чем была администрация Байдена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европейской комиссии предложили, чтобы Украина стала полноправным членом программы поддержки оборонной промышленности ЕС (EDIP). Это должно было помочь использовать опыт страны и приблизить ее к вступлению в Евросоюз.