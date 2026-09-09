Украина согласовала с 10 оборонными компаниями меры по реализации программы FREYJA

В среду, 9 сентября, президент Украины встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и руководителями оборонных компаний. Стороны обсудили проект совместной системы противоракетной обороны FREYJA.

Она должна обеспечить Европе защиту от воздушных угроз. Об этом сообщил президент Украины.

Что сказал Зеленский?

Глава государства рассказал, что во время беседы с Йонасом Гаром Стере присутствовали представители оборонных компаний многих стран-партнеров. Помимо Украины и Норвегии также приняли участие:

Дания;

Франция;

Германия;

Италия;

Нидерланды;

Испания;

Швеция;

Великобритания.

Совместно с руководством FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своем уровне, а производители и разработчики – на своем,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что Киев рассчитывает на первые практические результаты программы. В заключение президент поблагодарил партнеров за готовность работать вместе. Глава государства подчеркнул, что защита европейского неба – это общее дело.

Также во вторник, 8 сентября, состоялось 36-е заседание в формате "Рамштайн". Европейские партнеры объявили о новых вкладах в укрепление Украины, в частности Германия – о поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупке дронов.