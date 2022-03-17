Европейские политики выдвинули Зеленского и народ Украины на Нобелевскую премию мира

Владимира Зеленского и народ Украины выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы.

Соответствующее предложение они сформулировали в письме в комитет Нобелевской премии еще 11 марта. Впрочем, чтобы принять его, нужно будет пересмотреть процедуру номинации.

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"Самое время показать украинцам, что мир с ними"

Подписанты этого письма отметили, что отважный народ Украины борется за сохранение демократии и самоуправления. Это делают все – от демократически избранного президента Зеленского, до мужины, которому со слезами на глазах приходиться прощаться с родными и идти защищать свою страну от захватчиков.

Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне,

– говорится в обращении.

Среди подписантов – бывшие главы правительств, министры иностранных дел и обороны ряда стран, а также действующие члены Европейского парламента.

Политики просят о повторном выдвижении кандидатур

Официально кандидатуры на Нобелевскую премию мира, как и обычно, можно было подавать до 1 февраля. Впрочем, европейские политики просят повторно открыть эту процедуру – до 31 марта.

"Мы понимаем, что это нарушение процедуры, но верим, что оно оправдано из-за текущей беспрецедентной ситуации", – подчеркнули в письме.

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