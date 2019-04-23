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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Европейские друзья Путина поздравили Зеленского с победой

      41 Читати новину українською
      Милош Земан и Виктор Орбан
      Милош Земан и Виктор Орбан / Коллаж 24 канала

      Друзья Путина – президент Чехии и премьер-министр Венгрии – готовы помогать новоизбранному президенту Украины. Свою поддержку Владимиру Зеленскому выразили Милош Земан и Виктор Орбан.

      В своем заявлении президент Чехии Милош Земан отметил: победа артиста свидетельствует о желании украинцев реформировать страну, уменьшив градус националистической риторики.

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      А президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство будет и дальше работать над развитием украино-венгерских отношений.

      Накануне Владимира Зеленского с победой на президентских выборах также поздравили западные партнеры Украины. В частности, президент США Дональд Трамп, и его французский и польский коллеги Эммануэль Макрон и Анжей Дуда.

      Из России тоже поступили поздравления от президента-беглеца Виктора Януковича и главы Чечни Рамзана Кадырова. А вот Путин отмалчивается. Его пресс-секретарь сказал, что рано. Дескать, еще не объявили официальные результаты.

      КАКИМИ ПРОТИВОУКРАИНСКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТЛИЧИЛАСЬ ВЛАСТЬ ЧЕХИИ И ВЕНГРИИ

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      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
      883016
      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Украина – Россия Венгрия Чехия
      Источник: 24 канал
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