Европейские друзья Путина поздравили Зеленского с победой
Друзья Путина – президент Чехии и премьер-министр Венгрии – готовы помогать новоизбранному президенту Украины. Свою поддержку Владимиру Зеленскому выразили Милош Земан и Виктор Орбан.
В своем заявлении президент Чехии Милош Земан отметил: победа артиста свидетельствует о желании украинцев реформировать страну, уменьшив градус националистической риторики.
Читайте также: Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
А президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство будет и дальше работать над развитием украино-венгерских отношений.
Накануне Владимира Зеленского с победой на президентских выборах также поздравили западные партнеры Украины. В частности, президент США Дональд Трамп, и его французский и польский коллеги Эммануэль Макрон и Анжей Дуда.
Из России тоже поступили поздравления от президента-беглеца Виктора Януковича и главы Чечни Рамзана Кадырова. А вот Путин отмалчивается. Его пресс-секретарь сказал, что рано. Дескать, еще не объявили официальные результаты.
КАКИМИ ПРОТИВОУКРАИНСКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТЛИЧИЛАСЬ ВЛАСТЬ ЧЕХИИ И ВЕНГРИИ