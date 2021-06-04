Европейский союз и НАТО усиливают партнерство по 74 пунктам

В этом году отмечают 5 годовщину подписания Варшавской совместной декларации между Евросоветом и НАТО. Обе организации отмечают, что сотрудничество стало как никогда раньше тесным.

За последние 5 лет, учитывая все вызовы, с которыми столкнулись обе организации, партнерство ЕС и НАТО достигло беспрецедентного прогресса. Таково заявление опубликовано в ежегодном совместном отчете ЕС и НАТО по сотрудничеству.

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Сотрудничество между ЕС и НАТО будут усиливать

Стратегическое партнерство между ЕС и НАТО продолжает развиваться, говорят в обеих организациях. Доклад охватывает реализацию 74 совместных предложений по усилению партнерства между ЕС и НАТО. Среди них укрепление политического диалога на всех уровнях.

Реализация 74 общих предложений будет происходить следующими способами:

Реализация отдельных предложений через регулярное взаимодействие на уровне экспертов, включая специальные диалоги.

Мониторинг, координация и последовательность, обеспечиваемые промежуточным слоем

переговоров ("основная группа ЕС – НАТО").

Стратегическое руководство и мониторинг, предоставляемые на высшем официальном уровне

("Руководящая группа ЕС – НАТО").

ЕС и НАТО совместно координировали усилия в вопросах военной мобильности, согласовывали процессы оборонного планирования и развитие общих возможностей в сфере безопасности и обороны.

Как отмечается, после начала пандемии COVID-19 ЕС и НАТО значительно усилили партнерство в сфере стратегических коммуникаций. Особое внимание уделили решению проблем, связанных с пандемией, в том числе и противодействию дезинформации.