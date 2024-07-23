Все из-за позиции Орбана: Евросоюз переносит встречи министров из Будапешта

Европейский Союз переносит встречи министров иностранных дел и министров обороны стран из Будапешта в Брюссель. Эти события запланированы на август.

О соответствующем решении заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутил лидеров ЕС, недавно заявив, что Евросоюз якобы проводит "провоенную политику".

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ЕС переносит встречи из-за Орбана

Неформальные встречи министров иностранных дел и обороны Совета ЕС должны были состояться в Будапеште с 28 по 30 августа. Боррель ответил на комментарий Орбана во время пресс-конференции в Брюсселе.

Я понял, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что быть против внешней политики Европейского Союза и дисквалифицировать политику ЕС как "стороны войны" должно иметь определенные последствия,

– заявил он.

Жозеп Боррель добавил, что политики проанализировали заявления и действия Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Я могу сказать, что все страны-члены, за единственным исключением, очень критически отнеслись к такому поведению,

– подытожил главный дипломат ЕС.

К слову, Министры иностранных дел стран Европейского Союза в очередной раз не достигли согласия по разблокированию средств Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине. Решение снова заблокировала Венгрия.