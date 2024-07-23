Про відповідне рішення заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурив лідерів ЄС, нещодавно заявивши, що Євросоюз нібито проводить "провоєнну політику".

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ЄС переносить зустрічі через Орбана

Неформальні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Ради ЄС повинні були відбутися в Будапешті з 28 по 30 серпня. Боррель відповів на коментар Орбана під час пресконференції в Брюсселі.

Я зрозумів, що ми повинні надіслати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал, що бути проти зовнішньої політики Європейського Союзу та дискваліфікувати політику ЄС як "сторони війни" повинно мати певні наслідки,

– заявив він.

Жозеп Боррель додав, що політики проаналізували заяви та дії Орбана і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Я можу сказати, що всі країни-члени, за єдиним винятком, дуже критично поставилися до такої поведінки,

– підсумував головний дипломат ЄС.

До слова, Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу вчергове не досягли згоди з розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні. Рішення знову заблокувала Угорщина.